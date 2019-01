07/01/2019 | 08:48



A Petrobras manteve o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para esta terça-feira, dia 8 de janeiro, em R$ 1,4537. Além disso, a estatal petrolífera manteve o preço do diesel, em R$ 1,8545, conforme tabela disponível no site da empresa.