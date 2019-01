07/01/2019 | 08:16



Um acidente entre um caminhão e um automóvel deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira, 7, no quilômetro 16 da rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo. O condutor da carreta informou à Polícia Rodoviária Estadual que o motorista do carro havia parado o veículo e descido dele, quando foi atingido pelo caminhão, que não conseguiu desviar da vítima.

Após o impacto, a carreta tombou, deixando a carga de tijolos espalhados pela pista e apenas as faixas 1 e 2 da rodovia estavam transitáveis até por volta das 7h30. Às 7h10, havia congestionamento na rodovia entre os quilômetros 11 e 16.