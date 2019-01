Coronel Mauro ficará como chefe de gabinete de Segurança

Yara Ferraz

Do dgabc.com.br



06/01/2019 | 21:57



Ex-comandante da PM (Polícia Militar) no Grande ABC, coronel Mauro Cezar dos Santos Ricciarelli assume o cargo de chefe de gabinete da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado. A função é responsável pela coordenação administrativa das polícias – na semana passada, o Diário Oficial trouxe a nomeação de Ricciarelli como adjunto da Pasta.



De acordo com o coronel, o convite partiu do novo secretário de Segurança do governo João Doria (PSDB), o general do Exército João Camilo Pires de Campos. “Eu fiquei como subcomandante da Polícia Militar Rodoviária até abril do ano passado. Logo na sequência, eu e o coronel Nivaldo (Restivo, ex-comandante da Polícia Militar no Estado) fomos convidados a integrar a secretaria, ele como chefe de gabinete e eu como subsecretário de assuntos estratégicos. Ambos iríamos permanecer nas mesmas funções, mas o coronel Nivaldo foi convidado para ser secretário de Administração Penitenciária e eu para chefe de gabinete”, afirmou.



Na Pasta da Segurança, a figura do adjunto será extinta para abertura de dois secretários executivos. Mesmo com o coronel já conhecendo a rotina da secretaria anteriormente, ele comentou que o novo cargo é um desafio.



“A função é controlar as despesas e toda a parte administrativa das três polícias (Militar, Civil e Técnica-Científica). Algumas rotinas, eu já conhecia, mas a ideia agora é aprofundar o conhecimento”, declarou Ricciarelli.