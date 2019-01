Grêmio tropeça e perde chance de se classificar antecipadamente na Copa SP

06/01/2019 | 21:36



O Grêmio perdeu uma grande chance de se classificar antecipadamente para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite deste domingo, ao só empatar com o Lagarto-SE, por 2 a 2, na Arena Barueri, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos.

Desperdiçando muitas oportunidades, o Grêmio ficou duas vezes atrás do placar e escapou da derrota graças ao gol marcado por Sávio aos 46 minutos do segundo tempo - Jhonata Robert fez o outro gol do time, que foi vazado duas vezes por Vinícius. O empate coloca o clube gaúcho na vice-liderança do Grupo 21 com quatro pontos, enquanto o Lagarto somou seu primeiro ponto.

Quem comemorou o tropeço do Grêmio foi o Oeste, que garantiu a classificação ao ganhar do São Raimundo-RR por 3 a 1. O time paulista é o líder da chave, com seis pontos e joga pelo empate contra os gaúchos na última rodada para garantir a primeira colocação.

Também neste domingo, o Manthiqueira venceu o Real Ariquemes-RO, por 2 a 1, e garantiu uma das vagas na segunda fase pelo Grupo 28 ao chegar aos seis pontos.

Goiás, Internacional, Corinthians, Ituano, Nacional, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem e Flamengo-SP também já conquistaram a classificação.

Confira os resultados deste domingo na Copa São Paulo:

8h45

Nacional-SP 1 x 0 São Bento-SP

11h

Santa Cruz 0 x 2 Goiás

13h45

Andradina 3 x 0 Ceilândia-DF

Vocem-SP 2 x 0 FF Sports-AL

Osvaldo Cruz-SP 0 x 2 Legião-DF

União Barbarense-SP 0 x 2 Desportiva-ES

Jaguariúna-SP 1 x 2 River-PI

Itapirense-SP 1 x 0 CRB

Primavera-SP 4 x 1 Queimadense-PB

Desportivo Brasil-SP 2 x 3 Visão Celeste-RN

EC São Bernardo-SP 0 x 0 São Bernardo-SP

Elosport-SP 1 x 0 Confiança-SE

Flamengo-SP 2 x 0 Guarulhos

Jacobina-BA 1 x 5 Atlético-MG

Juventus-SP 1 x 1 Inter de Limeira

14h45

Penapolense-SP 0 x 1 São José-RS

16 horas

Ponte Preta 1 x 1 Ceará

Vitória da Conquista-BA 0 x 1 Sport

Mirassol-SP 3 x 0 Atlético-GO

Novorizontino-SP 0 x 1 Vitória

Trindade-GO 1 x 0 Flamengo

Botafogo-SP 1 x 2 Figueirense

Sertãozinho-SP 0 x 4 Fortaleza

Uberlândia 1 x 0 Remo

CSA 2 x 0 ABC

Taboão da Serra-SP 0 x 3 Londrina

Madureira-RJ 2 x 2 Coritiba

Água Santa-SP 2 x 4 Aquidauanense-MS

América-RN 2 x 1 Avaí

16h45

Manthiqueira-SP 2 x 1 Real Ariquemes-RO

Oeste-SP 3 x 1 São Raimundo-RR

17h

Rio Preto 0 x 0 Chapecoense

Tupã-SP 2 x 2 CSP-PB

18h45

Capivariano-SP 1 x 2 Galvez-AC

19h

Bragantino 0 x 0 Juventude

Lagarto-SE 2 x 2 Grêmio