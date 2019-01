Técnico do Ramalhão se desculpa por declarações em relação à estrutura do time

Yara Ferraz

Técnico do time sub-20 do Santo André, Fernando da Silva se desculpou pelos comentários feitos após a derrota do Ramalhão para a Portuguesa por 3 a 1, de virada, na estreia da equipe na Copa São Paulo, na sexta-feira. Ele afirmou que o treino da equipe em campo de terra fez toda a diferença no resultado negativo.

“Venho através desta mensagem dizer que tenho profundo respeito pelo Esporte Clube Santo André e principalmente pela torcida ramalhina. Fiquei envergonhado pela derrota e, triste, acabei falando de uma situação a qual não me diz respeito. Sou grato pela oportunidade e vim para fazer história com essa camisa. Assumo a culpa pela derrota e estou trabalhando duro para reverter isso já amanhã (nesta segunda-feira) contra o Paraná Clube”, afirmou, em nota.

Em relação ao ônibus utilizado pela equipe para se deslocar até o Estádio do Canindé, em São Paulo, que era da Prefeitura, o coordenador das categorias de base, Reinaldo Oliveira, declarou que o veículo oficial do clube teve um problema técnico.

“O ônibus do Santo André foi, no dia 3 de janeiro, para Jacutinga levar a equipe profissional e voltou sem qualquer problema. Porém, no dia 4, quando saíamos com a equipe juniores da Copa São Paulo rumo ao Canindé, o nosso motorista, após ligar o ônibus, percebeu que a válvula que enche as câmaras de ar na parte dianteira não estava funcionando, o que impossibilitava a saída do ônibus”, disse Oliveira, também completando que, diante da urgência do quadro, a Prefeitura foi acionada e informou que havia o ônibus do Sabina Parque Escola do Conhecimento estava à disposição.

Em relação ao campo utilizado pela equipe no dia anterior ao jogo, que pertence ao time da várzea Humaitá - que é de terra -, o coordenador das bases disse que o treino no local foi pontual. “Não treinamos na quinta-feira no Nakata (local de treinos da equipe profissional, em Diadema) porque o profissional que ia de manhã para Jacutinga fazer a pré-temporada trocou a programação. O Fernando Marchioli mudou o treino para de manhã, pois preferiu viajar a tarde para o local e nos pediu gentilmente o campo”, contou.

Ele também declarou que o treino no Humaitá não poderia ser considerado um precedente para a derrota, sendo que o local foi utilizado no ano passado, quando o time passou para a segunda fase da Copinha. “Nosso sub-11 ficou em terceiro lugar no Paulista, na frente do Santos e do Corinthians. Até mesmo o profissional da Copa Paulista chegou a treinar no Humaitá.”