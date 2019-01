Grêmio oficializa contratação do argentino Walter Montoya

06/01/2019 | 18:56



A diretoria do Grêmio oficializou a chegada do terceiro reforço para a temporada 2019. Neste domingo, o clube gaúcho confirmou a contratação do meia argentino Walter Montoya. O jogador, que estava no mexicano Cruz Azul, chega cedido por empréstimo de um ano, com opção de aquisição dos seus direitos ao fim desse período.

A contratação de Montoya vinha sendo dada como certa nos últimos dias, especialmente após o meia desembarcar em Porto Alegre no fim de semana. No sábado, o argentino passou por exames médicos para assinar o seu contrato. E a sua apresentação oficial, ainda sem uma data definida, ocorrerá nos próximos dias.

Montoya, de 25 anos, atua mais aberto pela direita, podendo realizar função que era exercida por Ramiro, que se transferiu ao Corinthians. O meio-campista iniciou a sua carreira no Rosario Central, tendo permanecido até 2017, quando se transferiu para o Sevilla. No ano seguinte, foi para o Cruz Azul, que agora o negocia por empréstimo com o time gaúcho.

Antes de oficializar a contratação de Montoya, o Grêmio já havia anunciado a chegada de dois reforços para a temporada 2019, casos do volante Rômulo, que foi emprestado pelo Flamengo, e do goleiro Julio Cesar, que no ano passado atuou pelo Fluminense.

A estreia oficial do Grêmio na temporada 2019 será no Campeonato Gaúcho e diante do Novo Hamburgo, em 20 de janeiro, no estádio do Vale, pela rodada inicial do Estadual. A equipe vai atuar com jogadores do time B.