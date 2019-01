Netuno leva virada em casa e se complica na Copinha

Vinicius Castelli

Do dgabc.com.br



06/01/2019 | 19:02



O Água Santa se complicou no Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste domingo, no Estádio do Inamar, em Diadema, a equipe da região sofreu a virada do Aquidauanense–MS e perdeu para os sul-matogrossenses por 4 a 2.

Agora, o Netuno pega o Atlético-MG, quinta-feira, a partir das 15h30, em casa, e não pode nem pensar em empatar se quiser avançar de fase. Isso porque, com três pontos, o time de Diadema enfrentará o líder da chave – o Galo tem seis -, enquanto seu rival direto pelo passaporte ao mata-mata, o Aquidauanense–MS, que também possui três pontos, pega o Jacobina-BA, saco de pancadas do grupo – perdeu duas vezes, ambas por goleada.

O primeiro tempo foi o melhor para o Netuno, que abriu o placar com gol de Richard, aos 22 minutos. Na segunda parte da partida o visitante voltou ao campo arrumado em campo e, aos 20, empatou com gol de Henrique.

A virada veio pouco depois, aos 27, com Elton. O Aquidauanense-MG abriu 3 a 1 com tento de Carlos. A torcida do Água Santa nutriu esperanças no fim da partida quando Nicolas, após passe recebido de Ramon, marcou o segundo para a equipe de Diadema Mas hoje não era mesmo o dia do Água Santa, que tomou o quarto gol, assinado por Ykys, nos acréscimos, aos 49.