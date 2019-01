Renato Gaúcho deixa UTI após cirurgia e deve ter alta na segunda-feira

06/01/2019 | 18:13



A recuperação de Renato Gaúcho da cirurgia para correção de uma arritmia cardíaca segue como o previsto. Neste domingo, o Hospital Moinho de Ventos, onde o treinador e ídolo do Grêmio foi internado para a realização da operação, apontou que o ex-jogador passa bem e já deixou a UTI, seguindo para um quarto. E a previsão é de que ele receba alta hospitalar na segunda-feira.

"O paciente Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, que foi submetido a um procedimento para tratar de uma fibrilação atrial no sábado (5), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre/RS, recupera-se bem. Renato permanece com o ritmo cardíaco normal.

O técnico tricolor saiu da UTI e encontra-se no quarto, onde deve permanecer até amanhã, segunda-feira (7), conforme previsão de alta", afirma o boletim médico assinado por Leandro Zimerman, cardiologista e chefe do Setor de Eletrofisiologia do Hospital Moinhos de Vento.

Renato Gaúcho passou por cirurgia na manhã de sábado em Porto Alegre, em operação bem-sucedida, de acordo com as informações divulgadas por Zimerman e Paulo Rabaldo, médico do Grêmio.

Eles esclareceram que a arritmia não trazia riscos de vida a Renato, mas poderia lhe trazer problemas na sequência da sua vida, o que provocou a decisão de se realizar a cirurgia para correção de um problema que o treinador tinha há quatro anos.

A expectativa é para que Renato retome a sua rotina de trabalhos no Grêmio em uma semana. Até lá, o auxiliar Alexandre Mendes será o responsável por comandar os treinos do time. A estreia da equipe no Campeonato Gaúcho será diante do Novo Hamburgo, em 20 de janeiro, no estádio do Vale. A equipe vai atuar com jogadores do time B.