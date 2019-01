Internautas surtam com suposta morte de Rainha Elizabeth

06/01/2019 | 17:12



Uma notícia muito inesperada viralizou nas redes sociais no dia 5 de janeiro de 2019. No Twitter, a #RIPQueenElizabeth (#DescanseEmPazRainhaElizabeth) ficou nos Trending Topics mundiais, com internautas acreditando que a monarca realmente tinha morrido!

Segundo informações do site Hollywood Life, o assunto veio à tona porque um usuário de um famoso fórum, chamado Reddit, havia previsto que a rainha morreria nesta data, aos 92 anos de idade. A família real não fez nenhum comentário sobre a piada, mas os representantes do Palácio de Kensginton não costumam mesmo responder a esses rumores. Ou seja: tudo normal e, ao que tudo indica, a rainha está vivinha da Silva!

Mas essa não foi a primeira vez que ela passou por uma situação dessas. Quando foi anunciado que a Rainha Elizabeth II não faria sua viagem anual no final de 2016 porque estava sofrendo com uma gripe, todos ficaram tensos pela monarca. Mas o susto real veio por meio de duas contas da BBC no Twitter - mais tarde desmascaradas como falsas - que postaram que o Palácio de Buckingham tinha confirmado a morte da Rainha aos 90 anos de idade.

Claro que tudo não passou de um rumor, já que a bisavó dos príncipes George, Charlotte e Louis segue seu reinado plena, e as duas contas falsas já foram suspensas da rede social.