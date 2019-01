Scarlett Johansson solta o verbo sobre imagem pornográfico de seu rosto

06/01/2019 | 17:04



Scarlett Johansson declarou para o jornal The Washington Post que está extremamente cansada de ter que lidar com montagens pornográficas que usam o seu rosto. Ela ainda desabafou revelando que a batalha judicial conta a disseminação desse tipo de imagem e os vídeos na visão dela é super inútil, mas alertou que conteúdos assim podem destruir a vida de outras mulheres.

- Claramente, isso não me afeta porque as pessoas entendem que não sou eu de verdade em um pornô por mais que isso seja humilhante. Acredito que é uma batalha inútil, legalmente, principalmente porque a internet é um enorme buraco negro que se consome. Há coisas muito mais perturbadoras do que isso na internet, infelizmente. Acho que vai da luta de cada um por seus direitos sobre sua própria imagem, indenizações e etc., disse a atriz de Vingadores.

A artista já se viu com um problema parecido em 2016, quando uma notícia sobre que um robô em tamanho real com o rosto de Scarlett chamou muita a atenção da imprensa na época e levantou um enorme debate sobre objetificações de mulheres.