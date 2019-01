Meghan Trainor serve receita bizarra de sua mãe no casamento com o ator Daryl Sabara

06/01/2019 | 17:04



A cantora Meghan Trainor, de 25 anos de idade, se casou com o ator de Pequenos Espiões, Daryl Sabara, de 26 anos de idade, no dia 22 de dezembro de 2018. E alguns detalhes da cerimônia ainda estão sendo compartilhados por ela.

No último sábado, dia 05, a voz de All about the Bass conversou com a People e falou sobre sua principal preocupação no casamento.

- Eu acho que comida foi o planejamento mais intenso para mim. Nós saímos e provamos muita coisa, o que foi incrível, tirando o fato de eu não ter entendido que era como uma degustação de vinhos.

Meghan contou que comeu grandes pedaços de tudo o que provou fazendo com que tivesse uma forte dor no estômago.

- Pelo menos eu sabia que para o dia do casamento 'menos seria mais'.

O, até então, casal de noivos foram até a cidade de Pasadena, na Califórnia para montar o cardápio que teve como aperitivos sanduíches de queijo, milho, frango e como refeição principal peito de frango e costela. Além disso, durante o jantar os convidados puderam se deparar com uma estação de tacos e uma de pizza.

- Todas as comidas que eu consumo quando trapaço na minha alimentação estavam no menu.

Algo que também Trainor contou foi que receitas de sua mãe também foram servidas.

- Há algumas receitas preparadas pela minha mãe que são bizarras e esquisitas, e eu fiz minha mãe as levar para a equipe responsável pelo cardápio e ela agiu tipo assim: ' Cozinhe dessa forma'. Foi divertido porque ela estava tipo: ' Minhas habilidades culinárias são péssimas. Por que eles estão preparando essas receitas?'