Cachorros aguardam por morador de rua que foi internado em hospital no Paraná

06/01/2019 | 16:29



Você já ouviu falar em fidelidade canina? Quem provou disso na primeira semana de 2019 foi um homem que vive em situação de rua em Cianorte, Paraná. O indivíduo, conhecido como Luiz, sofreu um princípio de AVC na quarta-feira, 2, e teve de ser internado às pressas no hospital. Ele tem seis cachorros, que não saíram da porta da Santa Casa até o tutor receber alta.

Uma equipe da ONG Amigos de Patas Cianorte tirou fotos dos cãezinhos deitados na calçada, à espera do dono.

De acordo com informações de voluntários da organização não-governamental, Luiz vive em situação de rua há 20 anos e os seis cachorros são considerados família para ele. A ONG ajuda na alimentação dos cães com ração, vacinas e vermífugos.

No dia seguinte, no perfil da Amigos de Patas no Facebook, a equipe comemorou a alta de Luiz. "Oh, glória! O senhor Luiz já teve alta. Ele e seus amigos já estão descansando em uma residência familiar. Valeu a corrente positiva", diz a legenda da foto.