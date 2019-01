Cachorrão e Tigre protaganizam empate sem gols em duelo caseiro

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/01/2019 | 16:23



EC São Bernardo e São Bernardo FC fizeram clássico no Estádio Baetão, em São Bernardo, na tarde deste domingo (6). O público, que lotou o espaço na partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, viu acirrada disputa entre os dois times da região.

O Tigre teve boa chance de abrir o placar logo aos 10 minutos de jogo com chute de Thiago Rubim. Outro momento perigoso foi na cobrança de falta sofrida por Jean e cobrada por Jefferson.

Mas no primeiro tempo, o Cachorrão, teve mais tempo de bola e colocou medo no Tigre. O camisa 9 Bruno, do EC São Bernardo, foi destaque na primeira etapa com três grandes oportunidades de gol na rede do Tigre.

No segundo tempo a partida foi mais equilibrada. O Tigre entrou em campo com mais garra e criou algumas oportunidades de gol, duas delas, no início, com Jean. Outra oportunidade perdida foi em chute de Thiago Rubim.

Mas o Cachorrão não deixou barato e foi para cima. O camisa 7 Robson quase abriu o placar aos 25. Apesar de boa partida faltaram boas conclusões e o jogo terminou empatado sem chacoalhar as redes. Tanto Cachorrão quanto Tigre seguem na Copinha com quatro pontos cada.