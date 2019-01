Fabiana Justus celebra 30 semanas de gestação

06/01/2019 | 16:04



Fabiana Justus que está de 30 semanas, o que equivale a seis meses, está esperando as gêmeas que se chamarão Chiara e Sienna. A empresária que está radiante compartilhou uma foto em seu Instagram comemorando as semanas de gestação e ela demonstra estar super ansiosa para ver o rostinho das meninas.

- 30 semanas!!!!!! Umbigo já tá querendo sair, aquelas linhas começando a aparecer... transformações de cada fase desse momento mágico! E eu, que nunca fui de postar foto de biquíni, to me achando com esse barrigão hahaha! Féria acabando... agora é hora de voltar pra casa e começar a organizar as coisinhas delas!!! Com muuuuuuita calma e sem muito esforço, pra elas continuarem aqui, na minha barriga até a hora certa de nascer, escreveu na legenda.

Além da sua própria gravidez, Fabiana também ficou super feliz ao descobrir que sua ex-madrasta, Ticiane Pinheiro, também está esperando uma menina! Lembrando que Tici foi casada com Roberto Justus, pai de Fabi, de 2006 até 213, com quem teve Rafaella, de nove anos de idade.