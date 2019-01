Ticiane Pinheiro e César Tralli revelam sexo do primeiro filho: uma menina

06/01/2019 | 15:52



Ticiane Pinheiro e César Tralli decidiram fazer um "chá revelação" neste sábado, 5, na Bahia. O casal e Rafaella, filha da apresentadora com Roberto Justus, passam férias na região.

No último dia de 2018, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para anunciar a gravidez e revelaram que, agora, esperam uma menina. "Uma 'vidinha' nasce dentro de mim", publicou a apresentadora no perfil oficial dela no Instagram no dia 28. Na foto, Rafaella aparece beijando a barriga da mãe e o marido ao lado. Na ocasião, Ticiane disse que estava com pouco mais de três meses.

Ao saber da gestação, ela chegou a dizer que gosta do nome Enzo. "Tem vários nomes lindos. Gosto de Enzo, gosto de Luigi, Gianluca. Agora pra mulher, gosto de Manuela, Sofia...", disse.

No "chá revelação", os convidados ficaram sabendo o sexo do bebê, que será a primeira filha de César Tralli. A festa contou com a participação da mãe de Ticiane, a "garota de Ipanema" Helô Pinheiro.

Na decoração, um bolo branco com dois corações, um rosa e um azul. "Welcome, baby girl", diz a legenda do vídeo no stories do Instagram, apontando que Ticiane e Tralli esperam uma menina.

Ticiane Pinheiro e César Tralli se casaram em dezembro de 2017. Os dois começaram a namorar três anos antes, mas romperam o relacionamento algumas vezes. A apresentadora da Record TV nunca escondeu o desejo de se tornar mãe novamente.