Thomas Markle fala sobre a briga de Meghan Markle e Kate Middleton: - deveriam deixar de lado

Apesar de estar desde maio de 2018 sem contatar a filha Meghan Markle por conta das diversas polêmicas em que ele e o restante da família se envolveram, Thomas Markle continua opinando publicamente sobre a vida da atriz.

De acordo com a People, o sogro de 74 anos de idade do príncipe Harry pediu à filha para suavizar a relação dela com a Duquesa de Cambridge afirmando que essa situação não é típica dela.

- Se há alguma questão entre Meghan e Kate, ambas deveriam deixar de lado.

Os boatos da desavença entre as cunhadas ganharam força após a notícia de que Harry e Meghan vão se mudar da residência onde estão atualmente para o Palácio de Frogmore, que fica distante de Kate e William.

Ainda de acordo com a publicação essa é a segunda vez que Thomas comenta a suposta rivalidade das cunhadas. Da primeira vez, ele declarou que não estava reconhecendo-a, e que o diretor de iluminação disse estar muito chateado em relação às críticas recebidas por sua filha que se encontram na imprensa.

- Eu não acho que ela merece isso e eu não acho que ela está fazendo um terço das coisas que ela está sendo acusada de fazer. Eu não acho que Meghan esteja tentando magoar Kate sob quaisquer circunstância. Mas no momento eu não posso ligar para Meghan e falar: '' O que está acontecendo? Como posso te ajudar?''

Apesar dos boatos de desavença, Meghan que está grávida, e a esposa de William não tiveram nenhuma desavença durante as festividades do final de ano de 2018, para alívio da Rainha Elizabeth.

Quanta polêmica, hein? O que será que podemos esperar dessa família para 2019?