Manchester City faz 7 a 0 em time da 2ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

06/01/2019 | 14:27



O Manchester City não tomou conhecimento do Rotherham United neste domingo e garantiu o seu lugar na quarta fase da Copa da Inglaterra com uma estridente goleada de 7 a 0 sobre o time da segunda divisão. O técnico Joseph Guardiola colocou uma equipe mista em campo, preocupado também com o Campeonato Inglês.

Assim, Gabriel Jesus ganhou uma oportunidade entre os titulares e não desperdiçou. Deixou a sua marca aos oito minutos do segundo tempo, ao converter o quarto gol dos anfitriões, no Etihad Stadium. No lance, Sterling avançou até a linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para Gabriel Jesus, sozinho na pequena área, só completar para as redes.

Sterling, por sua vez, anotou o primeiro gol da partida, aos 12 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, Phil Foden marcou o segundo gol aos 43. Dois minutos depois, Semi Ajayi balançou as redes em cobrança de pênalti. No segundo tempo, Riyad Mahrez, Nicolas Otamendi e Leroy Sané deixaram suas marcas.

Assim como Gabriel Jesus, o goleiro Ederson foi titular. Já Fernandinho foi poupado. Danilo entrou somente no segundo tempo. O belga Kevin De Bruyne, voltando de lesão, começou como titular e jogou 67 minutos, em seu retorno gradual aos gramados.

Já jogadores como David Silva e Kompany foram preservados, em razão da sequência de jogos do City nas demais competições. O City voltou à briga pela liderança do Campeonato Inglês na última rodada ao derrotar o líder Liverpool em casa, por 2 a 1. Quatro pontos separam as duas equipes.

Também neste domingo, Oldham Athletic, Millwall, Doncast Rovers, Queens Park Rangers, Barnet e Watford também se garantiram na quarta fase da Copa da Inglaterra. O Watford, da primeira divisão, superou o Woking por 2 a 0, fora de casa. Os confrontos serão definidos por sorteio.