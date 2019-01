Termina neste domingo prazo para carregar o bilhete Único a R$ 4 em SP

06/01/2019 | 13:45



Passageiros podem recarregar até às 23h59 deste domingo, 6, o Bilhete Único com o preço antigo da tarifa que é de R$ 4. Para a integração, a cobrança até este domingo será de R$ 6,96. A partir desta segunda-feira, 7, a São Paulo Transporte (SPTrans) passará a cobrar R$ 4,30 pela passagem de ônibus.

Entre os dias 7 e 12 de janeiro, o valor da integração entre ônibus municipais da SPTrans e os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) será de 7,21, o Bilhete Único mensal (com integração) sobe para R$ 318 e o Bilhete Único Diário (com integração) passará a custar R$ 21,20.

A partir de 13 de janeiro, o Metrô e a CPTM também vão reajustar os valores das passagens de R$ 4 para R$ 4,3. Os valores de integração sofrerão novos reajustes. O preço da integração do Bilhete Único Comum vai subir para R$ 7,48, o mensal subirá para R$ 323,80 e o diário irá custar R$ 21,60.

O aumento, de 7,5%, ficou acima da inflação acumulada desde o último aumento, em 7 de janeiro de 2018. Corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a correção teria de ser para R$ 4,15, segundo as projeções de inflação consolidadas neste ano feitas pelo Banco Central, de 3,6%.

"Por dois anos, em 2016 e em 2017, a tarifa não sofreu qualquer reajuste, mantendo-se no valor de R$ 3,80, impactando significativamente o orçamento da Prefeitura. Em 2018, houve um aumento abaixo da inflação, elevando o valor para R$ 4,00. Agora, a Prefeitura realiza uma necessária adequação da receita para reduzir o desequilíbrio do sistema", argumenta a Prefeitura, em nota.

Em 2016, entretanto, a tarifa subiu de R$ 3,50 para R$ 3,80. Em 2017, ela não subiu porque isso havia sido uma promessa de campanha do então prefeito João Doria (PSDB).

O estudante que paga meia tarifa vai arcar com R$ 2,15 por viagem de ônibus. O bilhete mensal subirá para R$ 208,90 e o diário será de R$ 16,40.

O valor da passagem do Cartão Bom também subirá para R$ 4,30 a partir do dia 13.

Confira os novos valores, segundo a SPTrans:

Ônibus

Tarifa comum: R$ 4,30

Temporal 24 horas: R$ 16,40

Temporal Mensal: R$ 208,90

Integração ônibus + trilhos (entre 7 e 12 de janeiro)

Tarifa comum: R$ 7,21

Temporal 24 horas: R$ 21,20

Temporal Mensal: R$ 318,00

Integração ônibus + trilhos (a partir de 13 de janeiro)

Tarifa comum: R$ 7,48

Temporal 24 horas: R$ 21,60

Temporal Mensal: R$ 323,80

Estudantes com direito à meia-tarifa

Tarifa comum: R$ 2,15