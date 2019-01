Thais Fersoza sofre pequeno acidente: - Um pouquinho imobilizada

06/01/2019 | 12:12



Thais Fersoza, atriz, digital influencer e esposa do cantor Michel Teló, explicou no último sábado, dia 05, o porquê de ter passado um tempinho longe das redes sociais. Juntamente de seus filhos Melinda, de 2 anos de idade, e Teodoro, de um ano, e de seu marido, a mãezona estava em uma brinquedoteca e aproveitou que sua família estava tendo um momento de descontração para conversar com seus seguidores.

No vídeo, Tatá conta que seu afastamento foi uma consequência de 2018, quando sofreu um pequeno acidente e machucou o pé.

- Eu dei uma topada no pé enquanto estava fazendo a mala para Campo Grande e aí falei 'Bom, tudo bem! É só uma topada'. Dói? Dói! Dói muito na hora! Mas aí eu falei 'Tudo bem, deixa quieto, não vou ver isso não, foi só uma topada!' O dedo começou a ficar grande, ficar inchado e aí eu fui fazer um raio-x e descobri que tinha tido uma fissura. Então estou um pouquinho imobilizada, porque é meio chatinho, meio enjoadinho, mas tá tudo bem!

Além disso, a atriz usou a ferramenta da rede social para interagir um pouquinho com seus seguidores. Em um jogo de perguntas e respontas ela deixou evidente, mais uma vez, sua fé, afirmando que não perde a missa de domingo de jeito nenhum porque lhe faz muito bem; e também disse que está trabalhando cada vez mais para levar as coisas na boa e ser ainda mais tranquila e de bem com a vida.