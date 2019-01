Neymar é pego no flagra ao comentar foto de bailarina do Faustão

06/01/2019 | 12:04



A vida amorosa de Neymar está fazendo o maior sucesso entre os internautas. Desde que terminou o namoro com Bruna Marquezine, vira e mexe uma nova mulher é apontada como affair do jogador. E mais recentemente, duas bailarinas do programa Domingão do Faustão foram nomeadas como as novas peguetes do craque: Isabella Arantes e Erika Schneider. E enquanto Isabella dá entrevista negando que tenha se envolvido com o atleta, o próprio Neymar aparece no perfil do Instagram de Erika com um comentário bastante suspeito...

Erika também estava na região de Barra Grande, na Bahia, onde o jogador passou o Ano Novo. Ao publicar uma foto curtindo uma das praias do local, Ney comentou Saudades, Bahêa, dando a entender que possa ter rolado alguma coisinha entre os dois.

Os internautas logo começaram com as piadinhas.

Ui, aí tem coisa, apontou uma seguidora.

Você quer todo o balé para você?, perguntou outra.

E ainda tem a ousadia de dizer que fica parado no bailão, brincou uma terceira.

