Descaso com o Grande ABC

06/01/2019



O Grande ABC não vai sentir nenhuma saudade da passagem do governador Márcio França (PSB) pelo Palácio dos Bandeirantes, entre abril e dezembro de 2018. O descaso do socialista pelas sete cidades, que já podia ser sentido pela ausência do Estado na região, agora fica explícito em números. Levantamento feito pela equipe do Diário mostra que os investimentos espontâneos do Executivo paulista, ou seja, aqueles que dependem exclusivamente de vontade política do mandatário de plantão, desidrataram no ano passado. O montante caiu de R$ 32,9 milhões, registrados no ano anterior, para R$ 25,1 milhões.

É assustador que região tão forte social e economicamente – o bloco é o quarto maior produtor de riquezas nacionais – receba tratamento desproporcional do governo estadual. Boa parte da responsabilidade, evidentemente, deve ser atribuída a alguns políticos locais que se aliaram a França não para fortalecer suas cidades ou o Grande ABC, mas para usufruírem do capital do governador em atendimento a interesses pessoais. O resultado dessa relação promíscua agora salta aos olhos, na queda dos repasses.

França não pode sequer argumentar que sofria com cofres vazios, pois é de conhecimento público que tinha dinheiro em caixa para atender a outros pleitos. Ontem, por exemplo, este jornal revelou que o governador pagou R$ 94,5 milhões à Metra, concessionária de ônibus que administra o Corredor ABD, a título de reequilíbrio econômico. E o chefe do Executivo paulista também encontrou uma maneira de, na contramão, aumentar os repasses voluntários a Rio Grande da Serra em 500% logo após o prefeito Gabriel Maranhão desobedecer à determinação de seu então partido, o PSDB, para lhe assegurar apoio à reeleição.

Fato é que, diferentemente das pretensões políticas de França, o Grande ABC sobreviveu. E sua população espera que o sucessor, João Doria (PSDB), tenha mais respeito pela região – que, necessário lembrar, garantiu-lhe ampla votação na eleição de outubro. Que a relação entre municípios e Estado se equalize, para o bem comum.