Trump marca reuniões para discutir 'shutdown' e diz: 'o muro está chegando'

06/01/2019 | 11:34



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar os democratas na noite de ontem por um acordo para pôr fim à paralisação do governo (shutdown). Trump, que tem ameaçado declarar "emergência nacional" caso o impasse continue, anunciou em sua conta no Twitter que nesta manhã terá reuniões em Camp David com membros do alto escalão da Casa Branca para discutir a segurança na fronteira, entre outros assuntos.

Em uma série de mensagens, Trump citou a uma pesquisa da Associated Press-NORC Center sobre imigração, alertou sobre a urgência de se chegar a um consenso e em tom ameaçador disse na última mensagem: "O muro está chegando". O tuíte é ilustrado por uma foto do presidente e um muro.

"AP-Norc Poll: 'Imigração está entre as principais preocupações em 2019'. As pessoas querem o fim do tráfico de drogas e criminosos na fronteira. Querem segurança na fronteira! Diga aos democratas para fazerem o inevitável agora. A espera é custosa e perigosa!", afirmou o presidente.