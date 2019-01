Em vídeo, Drake aparece tocando uma menor de idade de forma inapropriada

06/01/2019 | 11:04



Um vídeo de maio de 2010 ressurgiu na web recentemente e gerou a maior polêmica. Nele, durante um show, Drake convida uma mulher para subir ao palco e então começa a tocá-la de uma forma considerada inapropriada por muitos. Ele a beija, abraça, dança com a fã e até parece cheirar o cabelo dela. Depois de tudo o que aconteceu, o rapper pergunta a idade da mulher, que surpreende a todos ao responder que tinha somente 17 anos.

- Eu não posso ir para a cadeia ainda, rebateu Drake, que na época tinha 23 anos de idade.

O cantor chegou a comentar que a menina parecia madura demais para a sua idade.

- Eu me diverti, não sei se deveria me sentir culpado, mas eu curti. Eu gostei do jeito que seus seios ficaram no meu peitoral. Só queria te agradecer, continuou.

Por mais que a idade de consentimento do estado de Colorado, nos Estados Unidos (local onde ocorreu o fato), seja justamente de 17 anos, muitas pessoas desaprovaram a postura do rapper. O mais comum nos EUA é que a maturidade seja considerada aos 21 anos. Que situação, né?