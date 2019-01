Alexandre Pires aponta falta de profissionalismo de Gusttavo Lima e sertanejo responde: Não adianta ter 30 anos de carreira e agir como se tivesse três meses

06/01/2019 | 11:04



Uma briga daquelas tomou conta das redes sociais na noite do último sábado, dia 5. Alexandre Pires fez uma série de vídeos em seu Instagram oficial explicando que não iria realizar a apresentação que estava programada no festival Buteco, na Arena Petry, em Santa Catarina. O motivo? Gusttavo Lima, que também estava no line-up do festival, teria exigido que seu show acontecesse primeiro. Veja só:

Estou aqui em São José, Santa Catarina, e logo mais teríamos um show na Arena Petry. Show marcado para às 22 horas. Acho que quem nos conhece sabe da nossa preocupação com a pontualidade. E estou aqui para esclarecer uma situação que ocorreu aqui hoje, que me deixou bastante surpreso com tamanha falta de respeito e de consideração. Nós temos o show aqui hoje juntamente com o Gusttavo Lima. Esses dois shows foram tratados já entre a organização do evento, as equipes... Estava até então tudo programado, tudo certo. Quando hoje após o almoço, o cantor Gusttavo Lima mandou um comunicado para a nossa equipe através da sua equipe - inclusive a nossa equipe já estava montando o palco - dizendo que não era para montar porque o show dele seria o primeiro, e que tinha que ser dessa maneira. Então iniciou-se uma discussão, um bate boca, um desgaste totalmente desnecessário, a gente não entendeu o porquê, já que tudo isso estava definido entre as partes, inclusive tudo documentado. E que teria que ser assim, porque se não fosse o cantor iria entrar no avião e ir embora. Ou então que a casa escolhesse entre os dois shows, relatou Pires.

O cantor também confessou que nunca passou por algo assim em todos esses anos de carreira.

Eu, nesses quase 30 anos de carreira, nunca passei por uma situação desagradável, com tanto desrespeito. E vou fazer o show, sim. Se ele quiser tocar às 22 horas, não tem problema, vamos fazer o que ele quer. Eu vou tocar às 4, 5 da manhã, em respeito a você, ao meu público. E peço desculpas a você que já está no local, que já sabia da programação do evento, que nós iniciaríamos o baile às 22 horas. Peço desculpas, um pouco de paciência. Mas nesses 30 anos de carreira eu nunca deixei de cumprir um compromisso. Eu quero deixar isso registrado, a minha tristeza e surpresa com você, Gusttavo Lima, por ter essa postura, e pela sua equipe, por tamanha imposição. Mas não será dessa vez que eu deixarei o meu público na mão. Estarei lá logo mais, garantiu.

Ele ainda citou que iria tomar providências jurídicas sobre o acontecido.

É importante dizer que tudo o que eu estou dizendo para vocês aqui está devidamente documentado, com provas. Ambas as equipes sabiam disso. E acho que hoje o cara, sei lá, não acordou bem, e resolveu mudar toda a situação. Tá tudo certo, tá tudo legal. Mas acho importante vocês saberem disso. Vou continuar com o meu trabalho, meu profissionalismo de sempre, meu caráter, sem diminuir o trabalho de ninguém, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Inclusive as devidas providências também estão sendo tomadas pela nossa produção e pelo nosso escritório. E só para finalizar, peço desculpas. Sempre estou aqui falando de coisas boas, mas hoje foi impossível não registrar isso, tamanha falta de respeito, de consideração e de profissionalismo. Peço desculpas ao meu público e ao público do Gusttavo Lima também. Em respeito a todos - se talvez se fosse outro, não estaria nem aqui - estarei no palco, sim.

Além disso, Pires compartilhou mais dois vídeos de um discurso do contratante do show, que reforçou a história que foi relatada pelo sambista.

Tempos depois, Gusttavo Lima deu a sua versão da história. Entretanto, o sertanejo apagou a publicação na manhã deste domingo, dia 6. Ele tinha dito o seguinte:

Acabei o show agora São José, em Santa Catarina, nosso Buteco do Gusttavo Lima. Vocês sabem que é um projeto que a gente já faz há cinco anos. Em cada região, a gente procura adicionar, agregar um artista pra gente fazer nosso projeto. Acho que quem ganha isso é o público. E nosso convidado dessa vez foi nosso amigo Alexandre Pires, mas parece que ele não ficou muito feliz com o convite e com os horários. Declaro aqui que esse lance de horários é totalmente responsabilidade da produção do evento, da produção do nosso escritório, porque é um projeto idealizado por mim e toda nossa produção. Fico muito decepcionado que o Alexandre não tenha gostado do nosso projeto, não tenha gostado de nosso evento. Peço desculpas a você, que é um dos principais expoentes, um dos melhores e maiores artistas de todos os tempos da música popular brasileira. Lamento essa sua tristeza. Agradeço a todas as pessoas, mas de 10 mil pessoas curtindo nosso show. Tive que reduzir um pouco do nosso show. Todo mundo sabe que a gente faz três horas de show. Esse a gente só fez uma hora e 40, para o Alexandre fazer as três horas que ele quer. Alexandre, você tem meu telefone. Se você não tem, você consegue rapidamente. Você poderia ter me ligado, me acionado pra gente tirar essas dúvidas de horário. E não ir para a rede social causar esse clima chato, esse clima desnecessário. Fico muito triste. Tenho que comer muito arroz com feijão ainda pra chegar a seus pés, você que é um dos meus maiores ídolos inspiradores. Fico imensamente triste que você não tenha gostado do nosso projeto e nossos horários. Não adianta ter trinta anos de carreira e agir como se tivesse três meses.

