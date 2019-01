Menino ou menina? Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem chá revelação e descobrem sexo do bebê

06/01/2019 | 11:04



A curiosidade acabou! Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fizeram um chá revelação no último sábado, dia 5, em Ilhéus, região da Bahia. A primeira e única a saber do sexo do bebê era Rafaella Justus, filha da apresentadora, que contou o mistério para as organizadoras do evento. O casal, então, foi surpreendido com o estouro de alguns confetes, que indicaram a cor respectiva do sexo do primeiro filho.

O jornalista e apresentador do SPTV foi o responsável por lançar os confetes no local. O cômodo estava todo decorado com balões, bichinhos e docinhos. A descoberta parece ter agradado bastante os papais, já que eles ganharão uma menininha!

Sobre o sexo, Tici escreveu o seguinte em seus Stories do Instagram:

Mais uma princesa para esse mundão.

