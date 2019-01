Com virada incrível, Pliskova vence ucraniana e é campeã em Brisbane

06/01/2019 | 09:57



Com uma virada espetacular, a tenista checa Karolina Pliskova faturou o título do Torneio de Brisbane, na Austrália, neste domingo. A ex-número 1 do mundo chegou a estar a um game da derrota na final, mas exibiu forte reação e virou o marcador para superar a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2, em 2h12min.

Pliskova, atual número oito do mundo, exibia atuação irregular na decisão do título até estar perdendo por 4/6 e 3/5. Tsurenko, 27ª do ranking, sacava para fechar o jogo e se sagrar campeã. Chegou a estar a dois pontos do troféu. Foi quando a checa iniciou a reação ao faturar 13 pontos em sequência, devolver a quebra e virar o placar na segunda parcial.

Diante da chance perdida, Tsurenko caiu de rendimento e, para piorar, sofre uma lesão no tornozelo no início do terceiro set. Chegou a receber atendimento médico em quadra. E, quando "voltou" para o jogo, viu Pliskova tomar conta do duelo, com duas quebras de saque no terceiro set, antes de sacramentar o triunfo.

Com o resultado, Pliskova faturou seu segundo título em Brisbane. O primeiro veio em 2017. O título fará a checa ganhar uma posição no ranking, passando ao sétimo posto, desbancando a compatriota Petra Kvitova.

A tenista da República Checa, que já ocupou a liderança do ranking por sete semanas no decorrer de 2017, chegou ao seu 12º troféu de nível WTA na carreira.