Warriors reage e vence Kings fora de casa na NBA; Milwaukee perde do Raptors

06/01/2019 | 08:58



Após sofrer dura derrota na prorrogação para o Houston Rockets, o Golden State Warriors reagiu na noite deste sábado, ao derrotar o Sacramento Kings por 127 a 123, fora de casa, na rodada da NBA, que teve ainda resultados opostos para os líderes Denver Nuggets e o Milwaukee Bucks.

Atual bicampeão da NBA, o Warriors voltou a hesitar neste sábado, mas se recuperou a tempo de evitar novo tropeço. Se contra o Rockets o time deixou escapar uma vantagem de 20 pontos, diante do Kings a diferença se esvaiu no terceiro quarto. Só não culminou em nova decepção porque Stephen Curry marcou 20 dos seus 42 pontos no último quarto.

Foi quando o Warriors reagiu com força e buscou a vitória. Graças também aos 29 pontos, nove assistências e cinco rebotes de Kevin Durant. Klay Thompson contribuiu com 20 pontos. Do lado dos anfitriões, dois jogadores obtiveram recordes de pontuação na carreira. Buddy Hield anotou 32, enquanto Justin Jackson marcou 28.

O resultado levou o Warriors a encostar novamente nos líderes da Conferência Oeste. O time soma agora 26 triunfos e 14 derrotas e ocupa o terceiro lugar. Está mais perto do líder Denver Nuggets, que também venceu nesta rodada, e do segundo colocado, o Oklahoma City Thunder. Já o Kings é o 10º na mesma tabela, com 19 triunfos e 20 derrotas.

O Nuggets sustentou a ponta ao derrotar o Charlotte Hornets por 123 a 110, na noite deste sábado. Nikola Jokic foi o grande destaque do jogo ao marcar o seu recorde na NBA, com 39 pontos. Ele obteve um "double-double" porque anotou ainda 12 rebotes. O reserva Paul Millsap contribuiu com 18 pontos.

Foi a 10ª vitória consecutiva do Nuggets em casa. No total, a equipe soma 26 triunfos e 11 derrotas, na liderança do Oeste. O Hornets ocupa o oitavo posto na Conferência Leste, com 18 vitórias e 20 revezes.

Se o Nuggets fez bonito neste sábado, o Milwaukee Bucks deixou a desejar. O líder do Leste foi batido pelo Toronto Raptors por 123 a 116, diante de sua torcida, no encontro das duas equipes com o melhor aproveitamento da competição até agora. Kawhi Leonard e Pascal Siakam lideraram os visitantes, com 30 pontos cada. Foi o recorde de pontuação de Siakam na carreira.

Serge Ibaka também brilhou, com 25 pontos e nove rebotes. Fred VanVleet contribuiu com 21 pontos e Danny Green registrou 12 pontos e nove rebotes. Individualmente, todos os jogadores do Raptors foram ofuscados pela grande atuação do grego Giannis Antetokounmpo, responsável por nada menos que 43 pontos e 18 rebotes. O Bucks teve ainda Malcolm Brogdon, com 15 pontos, e Khris Middleton e Eric Bledsoe, cada um com 14.

O resultado do duelo não causou mudanças na tabela. O Bucks segue na ponta, agora com 27 vitórias e 11 derrotas, mas é seguido de perto pelo Raptors, que exibe 29 triunfos e 12 derrotas.

Pela Conferência Oeste, o Houston Rockets tropeçou fora de casa, mantendo a marca da irregularidade nesta temporada regular. O time de James Harden foi batido pelo Portland Trail Blazers por 110 a 101. Harden, MVP da temporada passada, registrou 38 pontos, cinco rebotes e sete assistências.

Austin Rivers obteve o seu recorde na temporada, com 21 pontos. Clint Capela obteve um "double-double" de 13 pontos e 21 rebotes. E o brasileiro Nenê anotou três rebotes e uma assistência nos 13 minutos em que esteve em quadra.

Pelo Trail Blazers, o destaque foi Jusuf Nurkic, com um "double-double" de 25 pontos e 15 rebotes. CJ McCollum anotou 24 e Damian Lillard terminou o duelo com 17 pontos e 12 assistências, também com um "double-double". O time de Portland é o sétimo colocado, com 23 vitórias e 17 derrotas, enquanto o Rockets ocupa o quinto posto, com 22/16.

Ainda pela rodada de sábado, o Utah Jazz bateu o Detroit Pistons por 110 a 105, fora de casa. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por 12 minutos e contribuiu com quatro pontos. O Jazz ocupa a nona colocação da Conferência Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 20.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Denver Nuggets 123 x 110 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 105 x 110 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 106 x 100 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 98 x 133 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 116 x 123 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 108 x 88 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 110 x 101 Houston Rockets

Sacramento Kings 123 x 127 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos deste domingo:

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Phoenix Suns x Charlotte Hornets