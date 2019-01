Alemanha: órgão de Segurança da Informação rebate crítica sobre vazamento

05/01/2019 | 22:01



O Escritório Federal de Segurança da Informação da Alemanha, ou BSI (na sigla em alemão), defendeu neste sábado a sua resposta ao vazamento de informações privadas de políticos, depois de ter sido criticado por legisladores por não informá-los sobre o ocorrido com rapidez suficiente. Políticos de vários partidos questionaram por que o BSI não alertou o Parlamento sobre um caso suspeito de invasão quando foi descoberto pela primeira vez em dezembro.

Em comunicado, o escritório reconheceu ter sido abordado por um legislador sobre atividades suspeitas em suas contas de e-mail e redes sociais no início de dezembro, mas disse acreditar que, naquele momento, a experiência dele era um caso único. "O BSI levou este caso muito a sério e o levou ao Centro Nacional de Defesa Cibernética", disse o órgão, em comunicado, acrescentando que não estava ciente da possibilidade de vazamento de dados online que ocorreu na quinta-feira via Twitter. "Era impossível prever, no início de dezembro de 2018, que haveria outros casos", disse o BSI. Até mil políticos e celebridades da Alemanha podem ter sido afetados pela violação de dados que inclui endereços privados, números de celular, registros de bate-papo e números de cartão de crédito. Fonte: Associated Press.