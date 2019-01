Região preenche 28 vagas em 2ª chamada do Mais Médicos

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



06/01/2019 | 07:29





Das 32 vagas ainda disponíveis no segundo edital aberto no Programa Mais Médicos no Grande ABC após a saída dos profissionais cubanos em novembro, 28 foram escolhidas por profissionais brasileiros formados no País. Ainda restam duas vagas em Mauá e duas em São Bernardo, que poderão ser selecionadas nos dias 23 e 24 de janeiro por brasileiros formados no Exterior, quando está prevista publicação de novo chamamento pelo Ministério da Saúde.

Depois do fim do convênio com o governo cubano, a União disponibilizou 77 postos na região, porém, só 45 foram preenchidos em uma primeira etapa, pois houve desistência de profissionais. Por isso, o governo reeditou a seleção.

Os médicos que se interessaram pelas vagas nas cidades do Grande ABC nesta segunda fase têm até quinta-feira para se apresentar aos municípios. Dos 28 já inscritos, 17 escolheram Mauá (que, no total, terá 33 profissionais do programa). Outros seis optaram por Santo André e cinco por Ribeirão Pires. São Bernardo ainda aguarda por dois médicos nesta fase do projeto – eles atuarão na UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Cruz.

Na primeira etapa, Ribeirão atraiu dois médicos, que hoje trabalham nas UBSs Quarta Divisão e Jardim Valentina. O município espera a chegada dos cinco escolhidos no segundo edital para remanejar os profissionais. Em São Bernardo, 15 médicos da etapa inicial se apresentaram.

São Caetano e Rio Grande da Serra foram as únicas cidades da região que optaram por não aderir ao programa.

O Ministério da Saúde informou que, dos 32 profissionais que se alistaram na primeira fase do programa para cidades do Grande ABC mas desistiram, ao menos cinco médicos – dois em Santo André, um em Ribeirão Pires, um em São Bernardo e um em Mauá – chegaram a se apresentar e entregar a documentação, porém mudaram de ideia por motivos diversos e abandonaram seus postos de trabalho.

Ainda de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, os brasileiros graduados no Exterior têm os dias 23 e 24 de janeiro para selecionar os municípios de alocação pelo site do programa (http://maismedicos.gov.br/). Nos dias 30 e 31 de janeiro, os médicos estrangeiros terão acesso ao sistema para optarem pelas localidades em aberto.

Ao todo, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros com habilitação para exercício da medicina no Exterior (sem registro no Brasil) completaram a inscrição no Mais Médicos e as documentações estão em análise. A publicação da validação dos médicos brasileiros aptos à escolha de municípios está prevista para 22 de janeiro. No dia 29 sairá o resultado dos médicos estrangeiros que terão a mesma oportunidade.