Cruzeiro empata com Linense e buscará classificação na rodada final da Copa SP

05/01/2019 | 21:11



O Cruzeiro não teve vida fácil contra o Linense, pela segunda rodada do Grupo 3 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputado em Marília. Neste sábado, o time mineiro ficou apenas no empate por 1 a 1 e perdeu a primeira colocação da chave.

Com um início avassalador, o Cruzeiro demorou apenas quatro minutos para abrir o placar em lindo chute de fora da área de Caio. O Linense respondeu aos 39, com Alisson, que marcou em lance bem parecido.

No segundo tempo, o Cruzeiro pressionou, mas foi o Linense, apostando nos contra-ataques, que teve a melhor oportunidade da partida em pênalti aos 24 minutos da etapa final. Alisson cobrou para o time do interior de São Paulo, mas o goleiro Jonathan Braz salvou os mineiros.

Com o empate, o Cruzeiro perdeu a liderança da chave, já que, mais cedo, o Marília bateu o Babaçu-MA por 2 a 0 e chegou aos seis pontos, garantindo a classificação à segunda fase. O Cruzeiro é o segundo com quatro, seguido por Linense, com um, e o Babaçu, que não pontuou e está eliminado.

Também neste sábado, a Francana derrotou o Horizonte-CE por 1 a 0 pelo Grupo 9, disputado em Franca. Esse resultado complicou ainda mais as chances de classificação do Botafogo, que já havia sido derrotado pelo Cuiabá, também por 1 a 0. Cuiabá e Francana dividem a liderança da chave com quatro pontos cada, enquanto Botafogo e Horizonte estão com um.

Confira os resultados deste sábado na Copa São Paulo:

8h45

São Carlos-SP 2 x 1 Atlântico-BA

Taquaritinga-SP 4 x 2 Boavista-RJ

11h

Criciúma 2 x 3 América-MG

Guarani 1 x 1 Bahia

13h45

Batatais-SP 0 x 2 Internacional

Paulista 1 x 1 Porto-PE

16h

Votuporanguense-SP 1 x 1 Trem-AP

Red Bull Brasil-SP 4 x 1 Vila Nova-GO

16h30

Cuiabá-MT 1 x 0 Botafogo

16h45

Marília-SP 2 x 0 Babaçu-MA

Velo Clube-SP 1 x 1 Rio Claro-SP

18h45

Francana 1 x 0 Horizonte-CE

19h

Linense 1 x 1 Cruzeiro

Marília-MA 1 x 5 Náutico