Confira dicas para iniciar o ano poupando dinheiro

Soraia Abreu Pedrozo

do Diário do Grande ABC



06/01/2019 | 07:07



Embora seja um tema que ainda incomode muita gente, a educação financeira faz cada vez mais parte do dia a dia do brasileiro. Como em toda virada de ano, é de praxe se fazer listas de resoluções para o período que se inicia. A sugestão é apostar em mudanças que vão além de iniciar dieta, ir para a academia e ser mais organizado, e dão dicas para que o juntar dinheiro da lista seja cumprido com sucesso.

A Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) possui site chamado Como Investir (www.comoinvestir.anbima.com.br), cuja proposta é auxiliar na tarefa de conseguir poupar parte do salário e desenvolver educação financeira. Uma das propostas, inclusive, é começar a investir com uma nota de R$ 100 (leia mais abaixo).

1 – Ser mais organizado com o dinheiro

O primeiro passo é eliminar hábito que faz parte da rotina de muitos lares: pagar contas fixas do mês, como aluguel, condomínio, água e luz com atraso. Trata-se de uma das maneiras mais fáceis de perder dinheiro e, ao mesmo tempo, mais simples de serem evitadas.

Especialistas da Anbima que criaram o conteúdo da iniciativa dizem que é preciso aumentar o nível de organização pessoal, e uma maneira de colocar isso em prática é passar o pagamento de todas as contas para o débito automático. “Desse jeito, você não precisará mais ocupar a cabeça ou o celular com lembretes. Só não esqueça de checar sua conta-corrente periodicamente, para verificar se os pagamentos estão acontecendo conforme o esperado”, orientam.

2 – Priorizar o pagamento à vista

Quem nunca passou um cheque pré-datado e depois se surpreendeu quando o débito apareceu tempos depois na conta-corrente? Ou parcelou uma compra no cartão de crédito e se angustiou porque já tinha um débito no mês seguinte, sem ter consumido nada de novo?

O parcelamento de consumos desse tipo é um dos grandes vilões do controle financeiro, afirmam os especialistas. É que, depois de pagar a primeira prestação de uma compra, as pessoas acabam se esquecendo de que ainda há outra, e outra, e mais outra para quitar. É fácil acumular vários parcelamentos e, no fim, acabar com o orçamento seriamente comprometido. “Por isso, priorizar o pagamento à vista – mesmo quando a loja oferecer parcelamento sem juros – deve ser uma das suas resoluções financeiras de ano novo”, diz o site.

3 – Valorizar o seu próprio dinheiro

O Como Investir é categórico ao afirmar que a preguiça pode ser o maior inimigo de quem quer gastar menos e poupar mais. “Não deixe ela tomar conta e impedi-lo de fazer pesquisa de preços quando quiser ou precisar comprar alguma coisa.”

Outra dica é estudar as características de um mesmo produto de marcas diferentes e deixar a vergonha de lado para pechinchar na loja, pedindo desconto para o pagamento das suas compras à vista. “Você sabe que dá muito trabalho ganhar dinheiro, então não desperdice nenhum trocado. Estabeleça como meta para 2019: valorizar seu próprio dinheiro.”

4 – Montar um orçamento

Fazer um orçamento não é simplesmente anotar o que você gastou. É bem mais do que isso, assinalam os especialistas. “Primeiro, é determinar qual renda você terá em um determinado período. Depois, calcular quais serão os gastos no mesmo período. E, por fim, entender como está o andamento das suas dívidas e estabelecer quanto será possível investir. Com esses itens organizados, fica muito mais fácil cumprir os objetivos financeiros que você estabelecer para si mesmo.”

5 – Guardar dinheiro no dia em que recebê-lo

O que é mais comum na sua vida financeira: poupar o que sobra no fim do mês ou poupar valor pré-determinado logo no começo do mês? Nove entre dez pessoas, de acordo com a Anbima, responderão que é a primeira alternativa. “Só que receber o salário na primeira semana e deixar para economizar só na última, alegando que antes é preciso pagar as contas, é um grande erro”, sentencia.

Quando o dinheiro está parado na conta ou ‘queimando’ no bolso, fica muito mais fácil e tentador gastar. “Poupar é atividade que exige alto grau de disciplina. Por isso, a ordem correta deve ser guardar o dinheiro tão logo ele apareça – se for possível, usando aplicações automáticas em dia marcado.”

6 – Começar uma reserva financeira

Estabelecer uma reserva financeira é um passo seguinte ao de se tornar mais organizado, de gastar menos com coisas que podem ser evitadas e de conseguir poupar. “Deve ser prioridade para todo mundo que já conseguiu colocar as contas minimamente em dia”, indica o Como Investir. “Essa poupança deve ser equivalente a alguns meses dos seus gastos, tudo depende do quanto você acha o bastante para se sentir seguro.”

Esse investimento servirá exatamente para momento de necessidade – tanto pode ser uma oportunidade de compra à vista e com negociação de desconto como para sair de uma enrascada. Por exemplo, para pagar o aluguel ou a prestação do imóvel se perder o emprego de uma hora para outra.

"Não esqueça que sua reserva precisa, obrigatoriamente, estar aplicada em investimentos de baixo risco e que sejam muito fáceis de resgatar. Tudo isso para que você possa ter o dinheiro rapidamente quando precisar”, recomendam os especialistas.

Ideal é começar com R$ 100, mas há aplicação por R$ 30

O ponto de partida para começar a poupar, de acordo com especialistas da Anbima, é separando nota de R$ 100. A proposta é desmistificar a máxima de que investir é algo apenas para quem tem dinheiro, tanto que há opções a partir de R$ 30.

É o caso dos títulos do Tesouro Direto. Qualquer pessoa com CPF e conta em corretora de investimentos pode começar. São disponibilizados: Tesouro Selic, cujo rendimento segue a variação da taxa básica de juros da economia; Tesouro Prefixado, com a rentabilidade definida no momento da aplicação, portanto, prefixada; e Tesouro IPCA+, cuja remuneração é formada pela variação da inflação no período mais a taxa de juros do momento da compra do título.

A caderneta de poupança não tem investimento mínimo. Com qualquer quantia, é possível começar a aplicar. Basta transferir o dinheiro da conta-corrente para a conta-poupança no banco, sem cobrança de IR (Imposto de Renda) e com a possibilidade de sacar a qualquer momento. É preciso apenas se atentar ao fato de que se fizer o resgate antes de completar 30 dias (o chamado aniversário da caderneta) não tem rendimento.

A partir de R$ 100, é possível aplicar em fundos de investimento, especialmente os fundos simples, categoria especial para quem está começando. Assim como no CDB (Certificado de Depósito Bancário), título emitido pelos bancos para captar recursos. Na prática, você ‘empresta’ dinheiro a eles que, em contrapartida, devolvem a quantia aplicada com remuneração conforme o prazo do vencimento do título.