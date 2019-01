Ana Patrícia e Rebecca vão à final de etapa holandesa do vôlei de praia

05/01/2019 | 20:10



O Brasil está classificado à final da etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, Ana Patrícia e Rebecca venceram seus jogos pelas quartas de final e semifinais da chave feminina e agora vão disputar o título com as norte-americanas Sponcil e Claes a partir das 11 horas (de Brasília) deste domingo.

Ana e Rebecca estão invictas no evento quatro estrelas holandês e só perderam um set. Neste sábado, elas abriram o dia com o triunfo sobre as eslovacas Natalia Dubovcova e Andrea Strbova por 21/16 e 21/15, em 30 minutos, pelas quartas de final. Na sequência, passaram pelas norte-americanas Alix Klineman e April Ross por 21/17 e 21/19, em 36 minutos.

"Foi muito difícil, elas salvaram alguns match points no final, os times dos Estados Unidos são muito fortes, mas nos unimos e estamos muito felizes por essa vitória. Amanhã será outro jogo duro, são garotas jovens, como nós, temos que descansar e estudarmos o jogo delas", disse Ana.

Na chave masculina, Pedro Solberg e Bruno Schmidt até venceram duas partidas neste sábado, mas pararam nas quartas de final. Os brasileiros abriram o dia na repescagem e passaram pelos suíços Gabriel Kissling e Michiel Zandbergen por 21/18 e 21/19. Depois, nas oitavas de final, venceram os russos Valeriy Samoday e Taras Myskiv, de virada, por 28/30, 22/20 e 15/11.

Em busca de uma vaga nas semifinais em Haia, Pedro Solberg e Bruno Schmidt tiveram pela frente os alemães Julius Thole e Clemens Wickler, mas acabaram sendo batidos por 21/19 e 21/9, em 30 minutos, sendo eliminados.