Cachorrão e Tigre fazem dérbi batateiro pela Copinha neste domingo

Dérek Bittencourt

Do dgabc.com.br



05/01/2019 | 19:45



Acostumada a assistir em um passado distante a dérbis municipais, a cidade de São Bernardo promete parar para novamente ser palco de um duelo caseiro – e batateiro. Não é em nível profissional, como em outras épocas EC São Bernardo, Palestra e Aliança proporcionaram. Mas este, entre Cachorrão e Tigre, pelo Grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, promete agitar o Estádio do Baetão.

A partir das 13h45 deste domingo (6), as equipes medem forças e quem vencer pode dar importante passo para ficar com uma das duas vagas para a segunda fase do torneio. Já o perdedor decidirá na quarta-feira seu destino na competição. Um empate, entretanto, deixa tudo em aberto. Seja qual for o placar, uma situação é certa: a torcida vai lotar a praça esportiva são-bernardense e colori-la de preto, branco e amarelo.

Nas redes sociais, as torcidas trocam provocações desde que os grupos foram anunciados e os times ficaram na mesma chave. Do lado preto e branco, os fãs alegam que o EC é o “verdadeiro”, enquanto da parte amarela a alegação é que o FC é quem “representa a cidade” nos últimos anos. Já em campo, o discurso é pela paz entre os torcedores.