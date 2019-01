Stan Lee vai ganhar biografia póstuma

05/01/2019 | 18:04



Stan Lee que nos deixou em 2018 ganhará uma biografia póstuma que contará com entrevistas que vão falar desde a sua infância até os últimos dias de sua vida. Isso tudo será obra de Abraham Riesman, um escritor conhecido em Nova York, e que acabou revelando seu Twitter que já está trabalhando na obra e que o lançamento vai acontecer no próximo ano.

- Algumas notícias pessoais: Estou escrevendo a biografia de Stan Lee para a Penguin Random House e a Crown Publishing! Se der tudo certo, ela vai sair no Outono de 2020. Todo ou qualquer conselho sobre como alguém deve escrever um livro será muito bem-vindo, comentou ele na rede social.

O titulo deve ser algo parecido como Ever Upward: The Liver of Stan Lee (em tradução livre - Sempre para o alto: As vidas de Stan Lee). A sinopse que foi divulgada junto com o tweet conta que a biografia será lançada com base em uma extensa pesquisa e novas entrevistas que passarão desde a modesta infância, passando pelo seu ápice criativo, o sucesso internacional e até os últimos dias conturbados de vida de Lee.