André Marques reestreia no The Voice Kids

05/01/2019 | 18:04



André Marques que estreou na Globo na década de 90, nem imaginar que passaria por tantos altos e baixos na emissora. Sua vida à frente da telinha começou com o personagem Mocotó, em Malhação, onde tudo começou a ser impulsionado para o lado bom da carreira do artista dentro da emissora.

Mas são de capítulos que se vive um grande livro e não está sendo diferente com André que estreia neste domingo, uma nova temporada comandando o The Voice Kids. O apresentador promete muita empolgação e obtém uma grande responsabilidade de manter os índice de audiência do programa. Nós sabemos que isso você tira de letra, André.

- Minha carreira teve fases boas, ruins, de crescimento, aprendizado, tristeza e alegria. Migrar para a apresentação de programa foi uma cereja do bolo na recuperação de minha saúde, de meu astral e profissionalmente. Este ano, o gosto é ainda mais especial porque completo 25 anos de casa num programa de que eu era fã desde o surgimento. É o coração dessa trajetória, avalia André Marques.