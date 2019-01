Shoppings da região realizam liquidação

Yara Ferraz

Do dgabc.com.br



05/01/2019 | 17:34



Os centros de compras do Grande ABC organizam os tradicionais saldões de estoque pós-Natal e prometem descontos de até 70% nos produtos. As promoções estão programadas para ocorrer até este domingo (6).

Em Santo André, o Atrium Shopping organiza a liquidação em todos os segmentos de lojas. No local, também serão distribuídos balões para as crianças, além da possibilidade de tirar uma selfie com o Papai Noel (das 14h às 17h), que já veste o look de férias, com chinelo, bermuda e regata.

Na mesma cidade, o Shopping ABC também tem ofertas especiais até este domingo. Além das promoções, o local terá ações nas redes sociais, com influenciadores digitais e roleta de prêmios.

No Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, as etiquetas de preços também devem estar mais em conta. “Quem passar por aqui verá as lojas com descontos de até 70% em seus produtos. É uma ótima oportunidade para quem quer aproveitar para começar o ano com economia”, disse Daniel Lima, gerente de marketing do local.

O São Bernardo Plaza Shopping também participa da ação. No local, as lojas aplicam descontos entre 20% e 70%.