Backstreet Boys divulgam novo clipe

05/01/2019 | 17:12



Os Backstreet Boys lançaram na última quinta-feira, dia 03, o seu mais novo clipe intitulado No Place. O trabalho além de estar incrível, ainda mostra alguns registros íntimos de todos os cinco integrantes da banda com suas respectivas esposas e filhos.

Brian Littrell que já está com os seus 43 anos, aparece com a esposa, Leighanne Wallace e o único filho do casal, Baylee, de 16 anos de idade que é praticamente o clone de seu pai. Já Kevin Richardson, de 47 anos de idade e o mais velho da boy band, divide a cena com a esposa, Kristin Richardson, e os dois filhos do casal: Mason, de 11 anos de idade, e Maxwell, de cinco anos de idade.

Enquanto isso, Howie D, de 45 anos de idade e que é casado com Leigh Boniello desde 2007, aparece com seus lindos garotos: James de nove anos de idade e Holden de cinco. O AJ Mclean, que sempre foi considerado o verdadeiro bad boy da banda foi o único que teve duas meninas, Ava de seis anos de idade e Lyric, de um ano de idade, frutos do relacionamento do cantor com a Rochelle DeAnna McLean.

Por último, mas não menos importante vem Nick Carter, de 38 anos de idade, que mostra o seu caçula, Odin, de três anos de idade.