Mariah Carey faz cirurgia bariátrica e publica fotos para mostrar resultado

05/01/2019 | 16:36



Personalidades que lidam com a aparência são alvos de críticas, mesmo que, por vezes, estejam com a saúde e esteticamente belas. Mas Mariah Carey sentiu a necessidade de atender aos "anseios" dos seguidores que comentavam sobre seu peso.

De acordo com informações do jornal The New York Times, a cantora decidiu fazer uma cirurgia bariátrica após um período de "efeito sanfona", ou seja, engordar e emagrecer em um curto espaço de tempo.

"Ela estava recebendo muitas críticas virtuais. Mariah passou pela cirurgia e já está vendo resultados, se sentindo muito melhor", disse a fonte ouvida pela publicação, mas que não foi revelada.