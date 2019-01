Inter supera Batatais e vence a segunda na Copa São Paulo

05/01/2019 | 16:19



O Internacional deu um importante passo rumo à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, ao vencer o Batatais por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo 11. A classificação pode vir ainda neste sábado.

Com um gols em cada tempo - Chiclete fez contra e Brenner converteu pênalti -, o Inter superou o Batatais por 2 a 0, na Arena Plínio Marin, e chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 11, cuja sede é em Votuporanga. Já o adversário segue sem pontuar.

A classificação será assegurada se o Votuporanguense não perder para o Trem-AP ainda neste sábado. Os donos da casa estão na segunda colocação com três pontos, enquanto os amapaenses ainda não pontuaram.

Quem quase comemorou a classificação foi o Porto-PE, em Jundiaí. O time pernambucano ia se classificando com a vitória por 1 a 0 sobre o Paulista, mas levou o empate aos 48 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, está na liderança do Grupo 18, com quatro pontos.

Também neste sábado, o São Carlos venceu o Atlântico-BA por 2 a 1, em São Carlos, e está na liderança do Grupo 10 com seis pontos. Pela mesma chave, o América-MG bateu o Criciúma por 3 a 2.

Dois jogos movimentaram o Grupo 12, com sede em Taquaritinga. O Guarani empatou com o Bahia em 1 a 1, e segue sem vencer, com dois pontos, enquanto o Taquaritinga bateu o Boavista-RJ por 4 a 2, e é o líder ao lado do time baiano, ambos com quatro pontos.

Confira os resultados deste sábado na Copa São Paulo:

8h45

São Carlos-SP 2 x 1 Atlântico-BA

Taquaritinga-SP 4 x 2 Boavista-RJ

11h

Criciúma 2 x 3 América-MG

Guarani 1 x 1 Bahia

13h45

Batatais-SP 0 x 2 Internacional

Paulista 1 x 1 Porto-PE