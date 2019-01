Atores do filme Bohemian Rhapsody assumem relacionamento

05/01/2019 | 16:04



O ator Rami Malek que interpretou Freddie Mercury na cinebiografia sobre o cantor chamada Bohemian Rhapsody, confirmou estar namorando Lucy Boynton, intérprete da musa inspiradora de Love of My Life escrita por Freddie, durante seu discurso de ganhador do prêmio Breakthrough Performance na premiação Palm Springs International Film Festival?s, que ocorreu na última terça-feira, dia 3.

- Obrigado Lucy Boynton. Você tem sido minha aliada, minha confidente, você é o meu amor. Eu sou muito grato a você.

Os dois se conheceram no set de filmagens de Bohemian Rhapsody e apesar de terem confirmado o namoro só agora, o casal não se importou em esconder o romance. Em Agosto, por exemplo, os dois foram clicados almoçando juntos, em Los Angeles enquanto andavam lado a lado. Enquanto comiam, eles trocaram vários beijos.