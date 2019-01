Luísa Sonza homenageia Whindersson Nunes no Instagram

05/01/2019 | 16:04



Que Luísa Sonza e Whindersson Nunes são um casal pra lá de engraçado e de diferente, isso não é novidade para ninguém. A cantora aproveitou a sua rede social neste sábado, dia 05, para fazer uma linda homenagem ao humorista por conta de seu aniversário.

O comediante que está comemorando 24 anos de idade e chegou até comentar em suas redes sociais que se caso ele fosse morrer na data de hoje, ele morreria até que feliz com tantas realizações em sua vida.

Luísa além de publicar um textão escolheu a música Olhos Castanhos de sua autoria para embalar o vídeo e deixar o clima de romance ainda mais ativo. Que fofa!

Confira o texto de Luísa para Whindersson:

- Eu quis fazer vídeo cafona porque eu acho o cafona tão bonito, nosso amor é daqueles cafonas que antes de acontecer com a gente, a gente acha que nem existe, que é meio impossível, mas acontece, acontece porque eu vivo ele todos os dias do teu lado. Parabéns pelo teu aniversário amor, por mais um ano enchendo esse mundo de luz, de alegria, de amor. Obrigada pelo anjo que tu é na minha vida e na vida das pessoas, obrigada por me ensinar tanto, por me apoiar tanto. Eu acordo todos os dias pensando no quanto eu tenho sorte de te ter, do quanto sou grata a Deus por ele ter me dado você. Eu não sei mais o que dizer, meu coração transborda de amor quando penso em você, e você sabe bem disso porque volta e meia eu preciso te agarrar e apertar e dizer pela milionésima vez o quanto eu te amo e o quanto sou totalmente vulnerável a você.Você me preenche amor, preenche todas as lacunas que um dia já faltaram em mim, tu me completa. Eu sou completamente louca por você e não me incomodo em assumir isso. Como essa música que fiz pra você diz, tudo que eu fizer tu merece, e minha vontade é fazer um álbum inteiro pra falar sobre meu amor por você, por nós, pra falar sobre nosso amor. Até que a morte nos separe, e olhe lá, porque depois dela vou estar te esperando ainda assim. Prometo te amar, te respeitar, ser fiel, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida. Feliz aniversário, te amo, meu amor!