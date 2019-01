05/01/2019 | 15:04



Marcelo Yuka, conhecido por ser um dos fundadores do grupo O Rappa, teve em Agosto um AVC e de acordo com informações publicadas pelo colunista Léo Dias, o empresário está internado em estado grave no Rio de Janeiro.

Um dos sócios de uma produtora até chegou a compartilhar uma foto de Yuka e fez um agradecimento ao artista pelo seu falecimento, mas ao que tudo indica ele está apenas internado em estado grave, mas ainda vivo.

Segundo a família de Yuka, ele está no Quinta D'Or, onde deu entrada há 15 dias atrás para tratar de algumas infecções. O quadro do músico piorou desde então e na última sexta-feira ele acabou sofrendo um novo AVC.