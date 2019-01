Novas gravações de La Casa de Papel são feitas na Itália

05/01/2019 | 15:04



Para os amantes de La Casa de Papel cada novo anúncio e nova foto publicada, o coração dá até uma acelerada. Algumas novas filmagens da terceira temporada da série já estava sendo rodadas e agora eles estão em Florença, na Itália gravando.

Mas o que realmente acabou chocando a todos foi que mesmo depois do trailer divulgado pela Netflix, o ator Pedro Alonso que interpreta Berlim, continua fazendo grandes aparições. Lembrando que o personagem levou uma série de tiros no final da segunda temporada, mas mesmo assim continua gravando com o resto do elenco.

Ainda não foi divulgado pela Netflix e nem compreendido pelos fãs se as cenas com a presença de Berlim são apenas flashbacks ou se os roteiristas deram aquele jeitinho para trazer o personagem de volta para a trama.

Além de tudo isso, Álvaro Morte que interpreta o Professor, publicou em seu Instagram a quantidade de fãs que acompanharam as gravações. Ao som de muitos aplausos e gritos, o ator acabou agradecendo pela colaboração dos presentes na hora de toda a ação.

- Obrigado por estar aqui, por seu respeito, por ficar em silêncio o dia todo, tem sido um prazer trabalhar com com pessoas como vocês em volta.