Apesar de enfrentar dificuldades, Britney Spears está com sorte no amor

05/01/2019 | 15:04



Britney Spears usou seu Instagram na última sexta-feira, dia 05, para anunciar que estava cancelando seus shows em Las Vegas em decorrência do quadro de saúde em que seu pai encontra. Apesar disso ser uma notícia triste, a cantora possui muito apoio a sua volta. A começar pelo namorado que conheceu no set de Slumber Party, Sam Asghari de 25 anos de idade.

De acordo com a UsWeekly, o modelo tem feito a cantora se sentir muito grata por todo apoio que tem recebido dele. Isso porque, Spears valoriza sua família.

- A família de Britney tem sido a prioridade número um dela nos últimos meses. Família é e sempre foi a coisa mais importante para ela. No fim das contas, a família dela estava lá para ela quando mais precisou há uma década.

Além disso, uma fonte contou à revista que Sam tem se tornado uma força estabilizadora na vida da voz de Hit Me Baby One More Time e que ele a aceita por quem ela é, algo que foi um problema nos relacionamentos anteriores dela.

Outro membro dos Spears que resolveu usar as redes sociais para se pronunciar foi a irmã mais nova de Britney, Jamie Lynn, que tem uma filha de um ano de idade. Ela repostou no Instagram a mensagem da irmã mais velha sobre a situação do pai e no Stories Jamie escreveu o seguinte:

- Todos vocês tem estado ao nosso lado diante de tanta coisa que passamos e nós somos realmente gratos por cada um de vocês!

Muita força para essa família!