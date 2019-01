Trump volta a defender muro na fronteira com México em 14º dia de paralisação

05/01/2019 | 14:07



Com a paralisação parcial da máquina pública americana chegando ao 14º dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender a construção de um muro na fronteira com o México. O tema é o principal motivo de discórdia entre democratas e republicanos quanto ao orçamento do governo e provocou o chamado 'shutdown' desde o dia 22 de dezembro do ano passado.

"Estamos trabalhando duro na fronteira, mas precisamos de um MURO! Em 2018, 7 mil toneladas de narcóticos foram apreendidas, 17 mil pessoas presas e 6 mil membros de gangues, incluindo o MS-13, detidos. Um grande problema de tráfico humano", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

Desde muito antes da votação do orçamento no Congresso, o presidente americano vem fazendo pressão pela inclusão de uma verba bilionária para a construção do muro, promessa de sua campanha eleitoral em 2016. Ele exige que sejam alocados US$ 5,6 bilhões para a obra.

Os democratas, no entanto, não acreditam na eficácia de um muro no combate ao tráfico e à imigração ilegal e se recusam a incluí-lo no orçamento. Diante desse impasse, o governo americano está parcialmente fechado há duas semanas, afetando nove dos 15 departamentos de nível de gabinete e dezenas de agências, incluindo os departamentos de Segurança Nacional, Transporte, Interior, Agricultura, Estado e Justiça.

Nesta semana, os democratas assumiram o comando da Câmara dos Representantes, com Nancy Pelosi eleita presidente da Casa, o que pode gerar ainda mais resistência às medidas do presidente republicano. Ontem, após reunião com líderes do Congresso, Trump disse que pode manter o governo paralisado por "meses ou até por um ano". (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)