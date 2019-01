Anitta pensa em sair do Brasil e diz que não quer colocar barreiras para relacionamentos

05/01/2019 | 14:04



Mesmo não tendo sido a técnica ganhadora do La Voz México, Anitta continua trabalhando muito para alavancar ainda mais sua carreira internacional. Depois de ter indicado uma suposta parceria com Madonna e ter feito um show no Madison Square Garden, a cantora concedeu uma entrevista de capa à revista De Punta e nela falou sobre seus próximos passos e relacionamentos.

De acordo com uma matéria publicada na última sexta-feira, dia 05, pelo site do jornal Extra, a artista afirmou que não está colocando barreiras para se relacionar com alguém, mas que fica atenta em relação a intenção de quem a aborda.

- Eu percebo quem chega por interesse ou por algo genuíno. Não sei explicar com palavras, mas sei só de olhar para alguém quais são as suas intenções. É algo de pele, sensibilidade. Mas eu tento relaxar. E nem vou colocar uma barreira para não encontrar ninguém neste momento. Porque eu poderia ser abordada por pessoas boas e me prejudicaria se não tivesse acesso a elas por ter feito uma barreira

Ela disse também que consegue conciliar perfeitamente seu lado pessoal com seu lado profissional.

- Quando você deseja algo pode continuar com esse sonho se está casada ou solteira. Por sorte, meu ex-marido foi meu companheiro nas viagens, apresentações e sempre me apoiou. Não poderia ter chegado onde cheguei sem a sua companhia. E nossa separação não teve a ver com o meu trabalho e sim comum desgaste natural de um casal.

Ainda sobre a carreira, a voz de Medicina afirmou que morar fora do Brasil é uma possibilidade, apesar de ser grata pelo país.

- Já não estou tanto tempo no Brasil como antes. Sou muito agradecida ao meu país, mas sinto que este momento é de decolagem, de estar um tempo fora, sabendo que minhas raízes são de lá e que sempre voltarei. A chave do meu sucesso é que nunca deixo de estar em meu país e posso reunir o mundo em minha agenda. Assim como tenho esse gene brasileiro de ter que ir a praia, andar descalça e viver o carnaval do Rio, gosto muito das cidades europeias, dos Estados Unidos e do frio dos outros países.

Independente de como seja, sabemos que ela terá sucesso sempre!