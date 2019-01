Kim Kardashian e Kanye West estão extasiados com o novo bebê a caminho!

05/01/2019 | 13:04



Como revelado, o rapper Kanye West e a empresária Kim Kardashian estão esperando seu quarto filho via barriga de aluguel. Eles já são pais de três crianças: North, de 5 anos e meio de idade, Saint, de 3 anos e Chicago West, que completará um ano no próximo dia 15 de janeiro.

Ter uma família grande sempre foi um desejo na vida do casal. Uma fonte afirmou em uma matéria para a People liberada no último sábado, dia 5, que:

- Os sorrisos no rosto de Kanye quando ele está perto das crianças são muito doces. Ele definitivamente estava a fim de outro bebê e Kim também. Essa sempre foi a meta para a família dele. Ter uma família grande faz Kanye muito feliz.

A dupla foi flagrada pela última vez se beijando apaixonadamente na sacada de um apartamento em Miami Beach. Eles comemoraram a chegada do Ano Novo em Aspen, no Colorado, Estados Unidos, com o restante do clã, e a Kardashian postou uma foto ousada para desejar feliz Ano Novo aos seus seguidores.