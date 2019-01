Demi Lovato dá esporro no Instagram após propaganda gordofóbica

05/01/2019 | 12:04



Demi Lovato não consegue ver algo errado e ficar quieta! A cantora fez uma denúncia em seu perfil do Instagram pedindo para que o próprio aplicativo parasse de disponibilizar espaço para propagandas preconceituosas. A declaração aconteceu após Demi ter se deparado com um anúncio bastante problemático em seu feed. Veja só:

Por que esse anúncio gordofóbico apareceu no meu feed? Tem tanta coisa errada com essa propaganda. Primeiro: você pode ser bonita com qualquer peso. Segundo: isso é absolutamente prejudicial para pessoas que são facilmente influenciáveis pelas pressões da sociedade, que sempre nos empurra para uma cultura dietética para que tenhamos que emagrecer constantemente, em um mundo que nos ensina que precisamos equiparar os nossos valores e méritos com a nossa aparência. E especialmente pessoas que se recuperam de distúrbios alimentares, ainda mais quando esses distúrbios são vistos como questão de "controle". Então, Instagram, por favor, mantenha essa m***a longe do meu feed e do de outras pessoas que possam ser afetadas por esse anúncio nojento. Agora que as pessoas estão prestando atenção na questão da saúde mental, esperava que vocês soubessem melhor ao invés de permitir que um anúncio desses fosse disponibilizado no aplicativo.

Em um comunicado enviado ao TMZ, o Instagram alegou ter retirado o anúncio do ar.

Nós lamentamos. Este anúncio foi aprovado por engano. Revisamos novamente e removemos a entrega futura nos feeds das pessoas.

Assim é que se faz, né?