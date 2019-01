Nishikori vence francês, vai à final em Brisbane e tenta encerrar jejum

05/01/2019 | 11:42



O japonês Kei Nishikori e o russo Daniil Medvedev vão decidir o Torneio de Brisbane, neste domingo, na Austrália. Mais experiente, o tenista do Japão tem ligeiro favoritismo e luta para encerrar um jejum de quase três anos sem troféus no currículo.

Para alcançar a decisão, o cabeça de chave número dois venceu neste sábado o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h06min. Nishikori salvou os dois únicos break points cedidos ao rival e faturou quatro quebras de saque para fechar o duelo.

Atual número nove do mundo, o japonês quer coroar no domingo a sua recuperação no circuito, obtida gradualmente ao longo de 2018 após problemas físicos. Ele chegou a figurar em 39º no ranking, em abril do ano passado. Ao mesmo tempo, quer finalizar a seca de títulos, que dura desde fevereiro de 2016.

Para tanto, terá que superar o embalo de Medvedev. O quarto cabeça de chave, de 22 anos, vive boa fase desde o fim da temporada passada. Na quadra dura de Brisbane, torneio de nível ATP 250, ele vem apresentando grandes performances e já eliminou rivais como o escocês Andy Murray e o canadense Milos Raonic.

Neste sábado, ele despachou o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 a 0, com parciais de 7/6(8/6) e 6/2. Número 16 do mundo, Medvedev superou o atual 239º (ex-número 5) apesar dos 17 aces do rival. Tsonga, contudo, oscilou demais e cedeu 13 break points, dos quais três foram convertidos pelo russo.

Com dez aces e aproveitamento de 85% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, Medvedev sofreu apenas uma quebra, na única chance dada ao francês, e confirmou a vitória e a vaga na final.

Nishikori e Medvedev vão se enfrentar pela terceira vez no circuito. Cada um venceu uma partida no retrospecto direto. Os dois duelos foram disputados no ano passado.