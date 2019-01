O nome da saída é pacto

Do Diário do Grande ABC



05/01/2019 | 11:12



A população de Mauá volta a viver a expectativa de novo processo de cassação do prefeito afastado Atila Jacomussi, depois de dois serem derrubados ano passado pela Câmara, que marcou para dia 16 sessão para analisar pedidos de impeachment protocolados após a segunda prisão do socialista, novamente acusado de corrupção. Não bastassem todos os problemas causados pela crise financeira que trava a administração e precariza serviços, os moradores vivem a incerteza sobre quem estará na cadeira de prefeito amanhã, por exemplo.

No momento, quem ocupa o posto é a vice Alaíde Damo, que assumiu quinta-feira da semana passada e mudou o secretariado. Foi assim também em 2018, mas quando o titular voltou da prisão, beneficiado por um habeas corpus, retomou a cadeira e também mudou tudo. E isso pode acontecer de novo.

Ou seja, na briga pelo poder que provoca frenética dança das cadeiras no Paço só quem sai perdendo mesmo é o povo. Em qualquer setor a continuidade é essencial para que projetos possam avançar, mas na administração pública é fundamental para manter à disposição da população mais necessitada serviços aos quais dificilmente teria acesso.

Portanto, a delicada situação que aflige os mauaenses deve ser tratada com a seriedade e o respeito que a população merece. É preciso bom-senso das partes para que o carro de interesses não atropele as necessidades de cerca de 400 mil moradores. Não se discute que pontos de vista divergentes são inerentes ao jogo político, mas é inadmissível que a disputa pelo poder se transforme em guerra que afeta a vida de milhares de pessoas.

Significa dizer que, enquanto não se sabe o desfecho do imbróglio, o mais sensato seria buscar pacto que permitisse manter a máquina em funcionamento, sem os sobressaltos que todo troca-troca no comando tem causado. Pode ser difícil por tudo o que já aconteceu, mas se os gestores públicos estiverem mesmo dispostos a honrar a missão que os eleitores lhes confiaram, é o mínimo que podem fazer.